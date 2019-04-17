كشف النجم العالمي جاستن بيبر موعد طرح أحدث كليباته بعنوان "earth"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر طرحه غدًا ، و يشاركه في الغناء كل منأريانا جراندي، هالزي، زاك براون، بريندون أوري، مايلي سايرس، ويز خليفة، سنوب دوج، كيفن هارت، آدم ليفين، شون مينديز، تشارلي بوث، سيا، هيلي ستاينفيلد، ليل جون، ريتا أورا، ميجيل، كيتي بيري، ليل ياتي، إيد شيران، ليوناردو دي كابريو، ميجان تراينور، جويل إمبيد،
يذكر أن النجم العالمي جاستن بيبر طرح سابقاٌ كليب بعنوان "No Brainer"، بمشاكرة الدي جي العالمي خالد، كما كسر الكليب حاجز الـ 227 مايون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر "Earth".. أوبريت يجمع جاستن بيبر بمشاهيرهوليوود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.