"Earth".. أوبريت يجمع جاستن بيبر بمشاهيرهوليوود

كشف النجم العالمي جاستن بيبر موعد طرح أحدث كليباته بعنوان "earth"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر طرحه غدًا ، و يشاركه في الغناء كل من

أريانا جراندي، هالزي، زاك براون، بريندون أوري، مايلي سايرس، ويز خليفة، سنوب دوج، كيفن هارت، آدم ليفين، شون مينديز، تشارلي بوث، سيا، هيلي ستاينفيلد، ليل جون، ريتا أورا، ميجيل، كيتي بيري، ليل ياتي، إيد شيران، ليوناردو دي كابريو، ميجان تراينور، جويل إمبيد،توري لانيز، جون لجند، باد باني، ساي، وو يي فان، باكستريت بويز، بيني بلانكو، كشمير كات، ليل ديكي،

يذكر أن النجم العالمي جاستن بيبر طرح سابقاٌ كليب بعنوان "No Brainer"، بمشاكرة الدي جي العالمي خالد، كما كسر الكليب حاجز الـ 227 مايون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.