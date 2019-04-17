هاني شاكر يحيي حفلًا خيريًا لصالح مرضى السرطان الجمعة المقبلة

تقدم الجمعية الدولية للأورام مؤتمرا صحفيا لأورام الجهاز الهضمي والكبد والجهاز البولي IGILUC دعما للمؤسسة العلمية لمرضي أورام الثدي والنساء BGICS ويعقبه حفلا خاصا يحييه أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر يوم الجمعة ١٩ أبريل وسيقدم مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة أيضا.

يهدف الحفل إلي زيادة الوعي والتوعية ضد اورام الكبد والجهاز الهضمي والبروستاتا

لأنها الأكثر شيوعا فى مصر.

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وصرح دكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام، أن بالتوعية والوقاية يمكن تقليل نسبة حدوث انتشار مرض السرطان بحوالي ٤٠% أي يمكن تفادي حدوث 45 ألف حالة أن تصاب بالمرض في مصر عن

طريق خطط التوعية والوقاية والكشف المبكر، مضيفا أن التبرعات جاءت من نجوم المجتمع ورجال الأعمال وستذهب كاملة لشراء جهاز تحديد الطفرات الجينية NGS لتحديد نوع العلاج المناسب للمريض سواء علاج هرموني أو كيمائي أو موجة وذلك يساعد علي معرفة جينات المريض وطريقة تقبلهم للعلاج.

وسيحضر الحفل والمؤتمر نخبة من الفنانين ورجال الأعمال ونجوم المجتمع، إلى جانب أكثر من 50 عالم من علماء الأورام بالعالم و أساتذة الأورام بمصر والوطن العربي.