إليسا تعلن تأجيل عرض كليب "كرهني"

كشفت الفنانة إليسا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، تأجيل أحدث كليباتها الغنائية "كرهني"، الذي كان مقررا عرضه اليوم الأربعاء.
كاتبة: "لدي خبرين.. أولا: تم تأجيل كليب كرهني لمدة يومين، السبب إن إنجي الجمال تصر دائما على تقديم الأفضل، والخبر
يذكر أن شركة روتانا قامت مؤخرا بحذف جميع أغاني مطربيها من تطبيق أنغامي، ونقله على تطبيق ديزر العالمي.
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