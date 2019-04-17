إليسا تعلن تأجيل عرض كليب "كرهني"

كشفت الفنانة إليسا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، تأجيل أحدث كليباتها الغنائية "كرهني"، الذي كان مقررا عرضه اليوم الأربعاء.

كاتبة: "لدي خبرين.. أولا: تم تأجيل كليب كرهني لمدة يومين، السبب إن إنجي الجمال تصر دائما على تقديم الأفضل، والخبر

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الرائع سأحيي حفلات في تونس والمغرب هذا الصيف".

يذكر أن شركة روتانا قامت مؤخرا بحذف جميع أغاني مطربيها من تطبيق أنغامي، ونقله على تطبيق ديزر العالمي.