بلقيس فتحي تكشف موعد طرح أحدث أغانيها

كشفت النجمة بلقيس عن موعد طرح أحدث أغانيها بعنوان "أنا ما أعتقد"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات "تويتر"، و من المقرر طرحها غداٌ، و الأغنية من كلمات أحمد الشاعر. طرحها غداٌ، و الأغنية من كلمات أحمد الشاعر. يذكر أن الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي طرحت مؤخرا أغنيتها بعنوان "عريسنا"، و هي من كلمات تركي الشريف، و ألحان فايز السعيد، و توزيع سيروس، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". Advertisements



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