مفاجأة للجمهور.. حدوتة مُرة غادة عبدالرازق

فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جمهورها بطرح البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد "حدوتة مُرة"، وأعلنت عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ولم تكشف عبد الرازق عنالقناة التي ستعرض المسلسل، كما لم تروج أي من الفضائيات للمسلسل أو تعلن عن عرضه.
يذكر أن مسلسل "حكاية مُرة" بطولة غادة عبد الرازق
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