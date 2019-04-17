مفاجأة للجمهور.. حدوتة مُرة غادة عبدالرازق

فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جمهورها بطرح البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد "حدوتة مُرة"، وأعلنت عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ولم تكشف عبد الرازق عن

القناة التي ستعرض المسلسل، كما لم تروج أي من الفضائيات للمسلسل أو تعلن عن عرضه.

يذكر أن مسلسل "حكاية مُرة" بطولة غادة عبد الرازق

وسلمي أبو ضيف وعبير منير وعايدة رياض، وإنتاج طارق صيام، من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للدراما التليفزيونية.