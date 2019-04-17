قبل عرضه.. حلا شيحة تكشف عن دورها في "زلزال"

كشفت الفنانة حلا شيحة، خلال لقائها في برنامج "MBC TRENDING" إنها تجسد شخصية صعيدية تدعي "صافية"، وهي فتاة بسيطة صعيدية تقع في غرام شاب يدرس في الجامعة وهو الفنان محمد رمضان

"حربي".

وأضافت أنها تقع في غرام حربي من أول نظرة ودون مقدمات، بعد أن كان يُعرض عليها الزواج من أكثر من شخص، ولكنها ترفض.

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وتابعت: "حسيت الشخصية بسرعة، واشتغلت على نفسي في اللهجة الصعيدية، وفضلت الكلام باللهجة الصعيدية لأنها تصل للقلب بسرعة".

يذكر أن مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، حنان سليمان، يوسف عثمان، ومن إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبد الرحيم كمال.