«الملك لير» تعيد الحياة للمسرح الخاص

فى أجواء سادها الحب، دخل ابطال مسرحية الملك لير قاعة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، ينتظرهم الملك يحيى الفخرانى لتتعالى كلمات الاحترام والتقدير للأستاذ الذى جعل من فريق العمل أيقونة يتغنى بها الجميع، وقدم نموذجا يحتذى به فى روح العمل الجماعى.

أكد النجم الكبير يحيى الفخرانى أن اعادة المسرحية مرة أخرى أدخلت السعادة الى قلبه، خاصة انها تعرض على مسرح قطاع خاص، وما أحوجنا إليه ليعمل معاً بجانب مسرح الدولة.

يحيى الفخرانى: مسرح الدولة يقتله الروتين

أدخل يحيى الفخرانى البهجة بكلماته التى خرجت من القلب لتعبر عن سعادته بعودة الملك لير.

العمل الكلاسيكى الممتع، والذى جعل المسرح الخاص متمثلاً فى كايرو شو، للمخرج والمنتج مجدى الهوارى، يعمل بجانب مسرح الدولة، فلكل مسرح جمهوره الخاص، وحكى الفخرانى عن مواقف صادفته اثناء عرض المسرحية سابقاً، قال أثناء العرض على مسرح دبى: فوجئت ان القاعة التى يجلس عليها الجمهور مليئة بالترابيزات ويوضع عليها زجاجات مياه وأكواب، فتخيلت وأنا أمثل على المسرح الجمهور يأكل ويشرب ولم ينتبه للعرض، فرفضت أن أعرض إلا اذا خلت القاعة من الترابيزات وحل محلها كراسى يجلس عليها الجمهور، وللأسف المسرح لم يكن مجهزاً للعرض، وصدمت، وفى اليوم الثانى، واثناء تواجدى بالمطعم حضر الشيخ محمد بن راشد وتحدث معى عما حدث ليلة العرض، وطلبت منه أن نعود الجمهور على التذوق المسرحى واحترام المسرح، والفارق يكمن ان الجمهور المصرى اعتاد على المسرح بسبب المسرح المدرسى والأنشطة المتعددة فى المدارس سواء حصة الموسيقى أو الرسم، وعرض ليلتين على مسرح أبو ظبى وكانت من أعلى العروض لان الجمهور كان مهيأ للاستمتاع بالملك لير والمسرح مجهز بكل الإمكانيات، وأعلم ان دبى الآن بها مسارح مجهزة على اعلى مستوى.

وقال الفخرانى ان الملك لير عادت لتحقق خلال ثلاثة أيام أعلى الإيرادات مما يؤكد أن جمهور المسرح الخاص كان متعطشا لعمل جيد يشاهده، فهو جمهور له مواصفات خاصة، ومتذوق لفن المسرح، وهذا

لا يقلل من شأن جمهور مسرح الدولة، بل يحتاج إلى بعض الضوابط عند دخوله المسرح بعدم وجود أكل أو شرب وأشياء أخرى.

وأكد الفخرانى ان مسرح الدولة يحتاج إلى القضاء على الروتين، لأنه يقتل العمل الإبداعى، ويرى أن المخرج مجدى الهوارى أعاد الروح للمسرح الخاص، وخوض التجربة معه كمنتج فاهم وواعٍ لقيمة المسرح أثرى العمل وظهر بشكل مختلف، ويتمتع الملك لير بروح الأسرة الواحدة وجميع الممثلين بارعون فى اداء شخصياتهم، والمخرج تامر كرم اكتشاف لشاب يدخل عالم الإخراج من أوسع أبوابه.

مجدى الهوارى: مؤمن بقيمة وعظمة المسرح

وتحدث لـ«الوفد» المخرج والمنتج مجدى الهواري، قائلاً: إن اقدامه لإعادة الملك لير يرجع لإيمانه بقيمة المسرح، باعتباره أبو الفنون ويخلق علاقة مباشرة مع الجمهور، وأشار الى حلمه الذى حققه الفنان الكبير يحيى الفخرانى ليكون بداية باكورة عمله معه بالملك لير، وموافقته على تقديم الملك لير مرة اخرى على مسرح مختلف عن المسرح القومى.

وأضاف الهوارى ان انبهاره بالمسرح فى لندن جعله يأخذ منه الإبهار فى الديكور والإضاءة ليحقق المتعة البصرية، فالحياة اختلفت عما سبق، وأصبحت التكنولوجيا عنصرا أساسيا فى العمل، وفى دراسة بسيطة على السوشيال ميديا، اكتشفت ان الملك لير فى المقدمة وتحظى باهتمام رواد الميديا، ونظراً لنجاح العمل، والإقبال الجماهيرى على مشاهدته، قررنا استمراره فى شهر رمضان ليكون نكهة فنية متكاملة العناصر، وحققت المسرحية أعلى الإيرادات فى تاريخ المسرح.

هبة مجدى: "الفخرانى" مدرسة

عبرت الفنانة هبة مجدى عن امتنانها للفنان الكبير يحيى الفخرانى التى عملت معه مسرحية الف ليلة وليلة، فمن يعمل مع الأستاذ محظوظ فهو مدرسة فى التمثيل والإنسانيات، وما فعله المخرج والمنتج مجدى الهوارى بعودة أسطورة الملك

لير هو اضاءة جديد تنير المسرح الخاص.

فاروق الفيشاوى: الرهان على مخرج شاب أثرى التجربة

يؤيد الفنان فاروق الفيشاوى اختيار المنتج مجدى الهوارى لمخرج شاب لإخراج عمل كبير مثل الملك والاستعانة ببعض الوجوه الشابة بجوار الكبار أعطى طعما للعمل، وهذا يؤكد أن لدينا جيلا من الشباب يصنع المستقبل.

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وأكد الفيشاوى أن المسرح الجامعى كان له الفضل فى تكوين جيلى فكرياً، وأعتبره يساوى معهد الفنون المسرحية وتخرج فيه الكثير، والملك لير مليئة بالحب، وسعيد بالعمل مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى.

محمد هانى: تلقينا عروضا من دول عربية

قال الكاتب الصحفى محمد هانى، الشريك المؤسس فى «كايرو شو»، أن الملك لير إضافة لعالم المسرح وتفتح آفاقا جديدة للمسرح الخاص، ولنجاح العمل تلقينا عروضا مثيرة لعرضها خارجياً ونبدأ بالسعودية بعد شهر رمضان ونتجول فى دول أخرى.

وقال «هانى» إن اختيار نص «كلاسيكى» - يعد من روائع «شكسبير» - قرار محسوب، وعن قناعة كاملة بأهمية التنوع والرقى فى اختيار وتقديم سيناريوهات تنمى الذوق العام للجمهور، وكايرو شو بدأ قوياً ويستمر برونق ومضمون خاص يرضى جميع الأذواق.

نضال الشافعى: درست شخصية ابن الحارس بشكل دقيق

نضال الشافعى تحدث لـ«الوفد»، قائلاً: وقوفى أمام الكبير الفخرانى نقطة تحول فى حياتى الفنية، والذى أعطى لنا درساً فى النظام والأداء، وقال ان مجدى الهوارى هو من اختاره للعمل، لأداء دور ابن الحارس الشخصى لـ«الملك لير»، لكنه درس الشخصية التى قدمها بطريقة مختلفة، حتى تظهر بهذا الشكل للجمهور. وشخصية شكسبير بها أبعاد ومفردات تجعل الممثل يستطيع إخراج كل ما بداخله من مواهب. ويتمنى أن ينجح فى الدور.

رانيا فريد شوقي: «الملك لير» إضافة لمشوارى الفنى

قالت رانيا فريد شوقى ان الملك لير تجربة جديدة أحاول أن أجدد فى الشخصية بأدائي، فهى شخصية مركبة تحتاج إلى تركيز، والنجم الكبير يحيى الفخرانى يعطى لنا طاقة ايجابية، وأقدم شخصيه تدعي «جورنيل» الا وهي الابنة الكبرى للفنان يحيي الفخراني ومع تطور الأحداث يترك لها والدها حقها الشرعي في الميراث وهو علي قيد الحياة وتقابل هذا الحب والتضحية بإعاقة والدها.

محمد فهيم: المشاركة شرف كبير

أشار الفنان محمد فهيم الى تحول حياته الفنية بمشاركته فى مسرحية «الملك لير» التى فجرت موهبته التمثيلية، فدوره كمهرج يستلزم اداء مختلفا يجمع بين الغناء والتمثيل وخفة الدم، وقال إن المنتج مجدى الهوارى ذلل جميع الصعوبات التى تواجهنا، واحتضن موهبتنا عملاق التمثيل يحيى الفخرانى، الذى جعلنا ننتصر على رهبة المسرح ومنحنا الثقة فى النفس.