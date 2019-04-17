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ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية يارا دولاني أنها لن تشارك في الجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة"، إن كان في النسخة التي تصور حالياً في دمشق، أو في النسخة التي تأجل انطلاقها إلى ما بعد رمضان، مشيرة إلى أن الخط الدرامي لشخصية "فرحة" التي قدمتها في الجزء التاسع قد انتهى.
من ناحية ثانية، كشفت دولاني أنها افتتحت موسمها الدرامي هذا العام بالمشاركة في خماسية "حب للإيجار" إحدى خماسيات "عن الهوى والجوى" مجسدة شخصية "عبير" الطالبة الجامعية البسيطة التي يُستغل فقرها لغايات غير أخلاقية.
وقالت إنها شاركت أيضاً في مسلسل "أثر الفراشة" بشخصية "رهف" الراقصة التي تعاني من تفكك أسرتها، فتقع في حب رجل يكبرها سناً بكثير.
كما شاركت قبل أيام قليلة في لوحتين من لوحات الجزء الرابع عشر من مسلسل "بقعة ضوء".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- يارا دولاني تقع في حب رجل يكبرها سناً.. ولن تشارك في "باب الحارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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