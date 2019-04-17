خاص الفن – لهذا السبب غابت سلاف فواخرجي عن مؤتمر لجنة تحكيم مهرجان الاسماعيلية

ميرنا وليد - بيروت - أثار غياب الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ عن حضور المؤتمر الخاص بلجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل والقصير بالدورة الجديدة من ​مهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي والروائي​ العديد من التأويلات والشائعات.

ووفقاً لمعلومات موقع الخليج 365 فإن فواخرجي لم تنسحب من المهرجان، وإنما عقدت اتفاقاً بينها وبين المخرج ​يسري نصر الله​ رئيس لجنة التحكيم بعدم الحضور، تخوفاً من أن تسرق الأنظار من الهدف الرئيسي للمؤتمر، فآثرت الابتعاد والاكتفاء بحضور حفل الختام يوم أمس.

درامياً، تطل فواخرجي بعملين خلال الموسم الرمضاني، الأول "هوا أصفر" الذي تأجل عرضه من السنة الماضية، أما الثاني فهو "ناس من ورق" حيث حلت ضيفة على إحدى حلقاته.