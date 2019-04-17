خاص الفن- محمد رمضان بإجازة يومين من "زلزال" وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 بأن الممثل المصري محمد رمضان حصل على إجازة لمدة يومين هما الخميس والجمعة المقبل، وذلك من أجل تصوير احد الاعلانات التي وافق على المشاركة بها لتكون ضمن الحملات الدعائية في رمضان، وقد اتفق مع المخرج إبراهيم فخر على تصوير مشاهد "زلزال" بدونه في هذه الأيام حتى لا يتعطل مسلسله "زلزال" والذي تشاركه بطولته حلا شيحة ومن تأليف عبد الرحيم كمال.
من جانب آخر ينتظر محمد رمضان عرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفه والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي.
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