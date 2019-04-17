كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي عز الدين تُرهب أهل الحارة في "البرنسيسة بيسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت قناة الحياة برومو جديد لمسلسل "البرنسيسة بيسة" تمهيدا لعرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

وظهر فى البرومو الفنانة مى عز الدين فى شخصية المراة العجوزة بيسة والتى تظهر بشخصيتها القوية ويخشاها اهل الحارة.

وتشارك مي عز الدين في السابق الرمضاني المقبل بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، المسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، ويُعد التعاون الأول دراميًا الذى يجمع بين مى عز الدين والمخرج أكرم فريد عقب أن تعاونا من قبل فى السينما وقدما 3 أفلام وهم "فرح"، و"أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".