كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رجب بإطلالة جديدة في برومو "علامة استفهام" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت قناة cbc البرومو الدعائي لمسلسل "علامة استفهام" تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل.

ويحتوى البرومو على الإثارة والغموض، فضلا عن اللوك الجديد الذى ظهر رجب من خلاله، مما نال إعجاب الجمهور منذ طرحه ويجسد رجب شخصية "نوح الشواف" خلال الأحداث.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، هبة الاباصيرى، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.