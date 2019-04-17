كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد ناصر يكشف عن دوره في "علامة استفهام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان الشاب محمد ناصر في مسلسل "علامة استفهام" والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل، ويقوم ببطولته الفنان محمد رجب.

وكشف "ناصر" عن طبيعة دوره في العمل، حيث يجسد شخصية "جاسر الشواف" وهو الأخ الأصغر لمحمد رجب، مؤكدًا أن الدور جديد عليه ويقدمه بشكل مختلف للجمهور.

وأوضح "ناصر" أن المؤلف إسلام حافظ هو من رشحه للدور، وهو ما لاقى استحسان المخرج سميح النقاش، موضحًا أن المسلسل مختلف في مضمونه وطريقة التناول وينتمي لنوعية مسلسلات الإثارة والتشويق.

مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته محمد رجب وهيثم أحمد زكي، وميرهان حسين، وجيهان خليل، وإدوارد، وكوكي، محمود البزاوي، ومحمد ناصر.