إليسا تعلن عن خبرين أحدهما حزين والآخر سعيد

أعلنت إليسا في تغريدة لها عبر "تويتر"، عن خبرين أحدهما قالت إنّه جيد والآخر حزين.

الخبر الحزين يكمن في تأجيل إطلاق كليب "كرهني" يومين، بسبب حاجة مخرجته أنجي جمال إلى المزيد من الوقت لإنجازه، وقالت إنّ إنجي هي سبب التأخير لأنّها تريد الخروج بأفضل نتيجة.

كما أعلنت عن مفاجأة في إحيائها حفلتين في تونس والمغرب في صيف 2019.

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وبعد دقائق، عادت إليسا وأعلنت لجمهورها، أنّها ستكون ضمن نجوم مهرجان أعياد بيروت يوم 23 يوليو.

يذكر أن إليسا تشهد نشاطاً فنياً غير مسبوق، في عدد الحفلات والمهرجانات التي تشارك بها هذا الصيف، والتي ستعلن عن تفاصيلها قريباً.