حلا شيحة تنفعل على متابعيها بسبب محمد رمضان... فماذا حدث؟

شاركت النجمة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام بصورة من كواليس مسلسلها الجديد «زلزال» الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل مع الفنان محمد رمضان؛ ليكون هذا العمل هو بوابة عودتها للوسط الفني بعد غياب دام عدة سنوات، منذ أن قررت الاعتزال وارتداء الحجاب ثم النقاب.

وعلقت حلا على الصورة التي ظهرت من خلالها بجانب محمد رمضان وشقيقه ومدير أعماله محمود رمضان وقالت: «صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه، يا رب النجاح كله زلزال رمضان ٢٠١٩، اللي من القلب لازم يوصل للقلب».

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وتعرضت حلا لانتقادات شديدة من قبل بعض متابعيها، بسبب ظهورها في هذه الصورة بجانب رمضان بشكل كبير، كما انتقدها الكثيرون على عملها مع محمد رمضان، الذي خسر الكثيرين من جمهوره خلال الفترات الماضية، بسبب ممارساته التي أغضبت الكثير من متابعيه.

وانفعلت حلا على أحد متابعيها الذي انتقدها، وعلقت على تعليقه وقالت: «اللي مش حابب وشايف إن الصفحة دي مش عاجباه ياريت ميعلقش، دي صفحة فنية بس أهلاً بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني»، وزاد هذا التعليق من انتقاد حلا، التي اتهمها البعض بأن ممارسات محمد رمضان أصابتها.