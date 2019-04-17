مي كساب تطرح كليب “متغيرة” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية مي كساب، كليب أحدث أغاني ألبومها الجديد “أنا لسه هنا” بعنوان “متغيرة” عبر قناتها على موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.

أغنية “متغيرة” من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال وتوزيع أوكا، أمّا الكليب الخاص بها فهو من توقيع عمر زكي.

تجدر الإشارة إلى أن مي كساب تعود بألبوم “أنا لسه هنا” إلى الجمهور ومحبّيها بعد فترة غياب لا يستهان بها عن سوق الألبومات الغنائية في مصر والوطن العربي.

كلمات الأغنية:

متغيرة معرفش ايه اللي بيجرى ليا

من مدة بسأل نفسي مالي حصلي إيه

حواليا ناس عارفيني و ملاحظين عليا

شعور غريب الفترة ديا بحس بيه

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كل الشوارع و البيوت ثابتة فى مكانها

انا اللي تايهة انا اللي فيا المشكلة مستوعبة

بستنى فرحة كبيرة لسه مجاش آوانها

قدام عينيا حاجات كتير شايفاها مش مترتبة

لكن الحياة حلوة و انا عندى أمل

أخلص من الوحدة و اودع الملل

حريتي و راحتي مفيش بينهم تلاقي

مبشتكيش بخبي ده و بتحمله

بعانى دايماً من كرامتي و كبريائي

باخد القرار من دول و برجع أأجله

لكن الحياة حلوة و انا عندى أمل

أخلص من الوحدة و اودع الملل

لمشاهدة فيديو كليب “متغيرة”: