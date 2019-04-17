قنبلة العام: مادونا ومالوما في ديو MEDELLIN – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلق النجمان العالميان مادونا ومالوما الأغنية الديو التي كانا قد أعلنا عنها منذ أيام عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الأغنية تحمل اسم MEDELLIN، وحققت رواجًا غير مسبوق منذ الساعات الأولى على إصدارها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب” الشهير فتصدّرت المرتبة الأولى بعدد كبير من بلدان العالم.

ومن المقرر إطلاق كليب خاص بالأغنية خلال الأيام المقبلة على أن يكشف كل من نجم الشباب وملكة البوب عن تفاصيل وموعد العرض قريبًا.

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تجدر الإشارة إلى أن مالوما كان قد التقى مادونا للمرّة الأولى في كواليس حفل توزيع جوائز AVMs الذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.

لمشاهدة فيديو أغنية MEDELLIN: