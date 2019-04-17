ميغان ماركل بخرقٍ جديدٍ للبروتوكول.. في "رعاية طفلها" هذه المرّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ العدُّ التنازلي لاستقبال الأمير هاري وميغان ماركل لطفلهما الأول، وربما لا تفصلنا سوى ساعاتٍ أو أيامٍ قليلةٍ عن ذلك، لكن دوقة ساسكس، تُصرّ على خرق البروتوكولات الملكية الواحد تلو الآخر، وترغبُ في أن تعيش على طريقتها.

فقد وجّهت ميغان شركة توظيف مقرّها كينسينغتون، لتجد لها مرشحًا مناسبًا ليكون مربي طفلها القادم، وطلبت أن تكون الوظيفة مفتوحةً للرجال والنساء على حدّ سواء.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ميغان وهاري، منفتحان على فكرة اختيار مربٍّ ذكر "ماني"، بل ويفضلانها على فكرة اختيار مربيّة أنثى "ناني"، ليساعدهم في رعاية طفلهما الأول، وهو ما يُشكّل خرقًا للتقاليد الملكية، حيث يتم رعاية أطفال الملوك من قبل خريجات كلية نورلاند، وهي مؤسسة تعليمية عريقة تعدُّ المربيات الفتيات للعائلات الغنية من المجتمع الراقي.

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ولم يقف الأمر عند ذلك الحدّ، بل أعلنت ميغان صراحةً بأنها تُفضّل أن يكون "أمريكيًا على بريطاني"، رغم أنها الآن جزءٌ من مؤسسة بريطانية، ولكن يبدو أنها لا تزال تحتفظ بأميركا في قلبها.

وبحسب الصحيفة فإن الزوجين على استعداد لدفع راتب 70 ألف جنيه إسترليني سنويًا، في الوقت الذي تحصل فيه خريجات "نورلاند" في السنة الأولى من توظيفهم على 26 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

يأتي ذلك في ظل إعلان ماركل عن رغبتها في الولادة في المنزل، وعزمها وضع مولودها في الماء، رافضةً الولادة في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري، حيث ولدت جميع نساء الأسرة المالكة البريطانية.