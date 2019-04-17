ابنةُ بيونسيه تُذهل الجميع بموهبتها الغنائية.. هل تتفوّق على والدتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأتْ بلو إيفي، ابنة النجمة العالمية "بيونسيه" والمغني "جي زي"، المعجبين بموهبتها الفريدة وتسجيلاتها الخاصة.

واتّبعت ابنة بيونسيه خطى والدتها في الشهرة، وهي تغني في فيلم Homecoming الوثائقي والذي يستعرض حياة النجمة العالمية بيونسيه، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقامت "بلو إيفي" بتأدية عرض خاص بها لأغنية Lift Every Voice and Sing، التي غنتها بيونسيه خلال مهرجان كوتشيلا لعام 2018.

ولم تحظَ الطفلة الصغيرة البالغة من العمر 7 سنوات، بإعجاب مشاهدي الفيلم فقط، إلا أنها حصلت على إعجاب والدتها أيضًا التي قالت في نهاية غنائها في مشاهد معروضة في فيلمها الوثائقي: "قمتي بأداء رائع، أنت تبدين جميلة جداً!".

Advertisements

واستطاعت الطفلة أن تحظى بعدد كبير من المعجبين، وبجمهور خاص بها بعد أدائها للأغنية.

وكانت شبكة "Netflix" الأمريكية قد طرحت فيلمًا وثائقيًا يستعرض قصة حياة النجمة العالمية بيونسيه بعنوان Homecoming.

وشنّت الشركة حملة ضخمة، للترويج للفيلم الذي يحمل نفس اسم ماركة بيونسيه العالمية، حيث تتمتع النجمة بقاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم.