شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحيى حفل تكريم الطلاب الأوائل من أبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب الشاب أحمد جمال حفلاً غنائيًا، الجمعة المقبلة، بإحدى المدارس الدولية بالتجمع، لتكريم الطلبة الأوائل من أبناء الشهداء، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين ومنهم؛ منة فضالى، صفاء جلال، أسامة منير، هبة عبد العزيز، والإعلامية مروج إبراهيم، الكابتن هادى خشبة، الكابتن حسام عاشور.

يذكر أن المطرب الشاب أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية مصورة جديدة بعنوان "النسيان" أحد أغانيات ألبومه الجديد، من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع أحمد إبراهيم.