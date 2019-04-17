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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد أمين فى لقاء تليفزيونى نادر قبل 25 عاما يتحدث عن التمثيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فترة قصيرة، أصبح أحمد أمين أحد أبرز الوجوه الكوميدية فى الوسط الإعلامى، وكذلك الوسط الفنى، فرغم بدايته التى كانت مع مجموعة من الفيديوهات الساخرة على مواقع السوشيال ميديا قبل ما يقرب من 5 أو 6 سنوات، إلا أن الانطلاق الحقيقة لأمين كانت من خلال برنامج "البلاتوه"، الذى لاقى انتشارا واسعا.
رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو نادر للنجم أحمد أمين، ولكن فى مرحلة الطفولة قبل 25 عاما، فى لقاء تليفزيونى، حيث نشر أمين الفيديو قبل أيام على صفحته وعلق عليه قائلا "أكثر من ربع قرن فات".
وخلال الفيديو يتحدث أمين مع المذيع عن خوضه للتمثيل فى إحدى المسرحيات بسبب حبه الشديد لهذا الفن، وأنه لا يخشاه ولا يخشى ممارسته، وأنه يتمنى أن يكون فى يوم من الأيام ممثلا كبيرا وحتى أخر يوم فى حياته".
أحمد أمين
جانب من اللقاء
وقدم أحمد أمين للدراما فى العام الماضى مسلسل "الوصية" مع أحمد أكرم وحقق نجاحا كبيرا، كما يقدم حاليا تجربة مسرحية جديدة .
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