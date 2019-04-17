انت الان تتابع تفاصيل خبر مجموعة "beIN" تنتج أول أعمالها الدرامية في رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 08:56 مساءً - تستعد مجموعة "bein" التلفزيونية الشهيرة لإنتاج أول أعمالها الدرامية خلال شهر رمضان القادم، في إطار سعيها لاقتحام مجال الفن والمنوعات.

وبثت المجموعة المملوكة لدولة قطر برومو ترويجياً لمسلسل "هلي وناسي"، والذي يشارك فيه عدد من نجوم التمثيل في الخليج العربي.

و"بي إن beIN" تملك مجموعة قنوات تلفزيونية رياضية، ومن ضمنها "بي إن سبورت"، وأخرى سينمائية في 24 بلداً في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وسبق أن اشترت المجموعة استوديوهات الإنتاج السينمائي لشركة "ميراماكس"، في صفقة فاجأت الرأي العام، معلنة أن "ميراماكس" الهوليوودية ستواصل العمل كاستوديو مستقل للسينما والتلفزيون بإدارة المالك الجديد.