مهرجان أعياد بيروت يطلق دورة العام 2019!

متابعة بتجـــــــــــرد: أصبح مهرجان أعياد بيروت محطة سنوية ثابتة مع الفرح، الأمل، الحياة والتفاؤل، فلهذا المهرجان الذي تشهده واجهة بيروت البحرية خصوصية كبيرة، كونه لسان حال العاصمة وأهلها، وباعث الفرح في قلب لبنان وشعبه وزوّاره.

للعام الثامن على التوالي، يطلّ مهرجان أعياد بيروت على جمهوره، وهذه المرّة أيضا من واجهة بيروت البحرية مع سلسلة حفلات تمّ الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر خاص شهده فندق الفينيسيا – بيروت، وحضره ورعاه كل من وزيري السياحة والثقافة أفيديس كيدانيان ومحمد داوود داوود.

بعد كلمة إدارة المهرجان الترحيبيّة، أكّد معالي وزير السياحة أفيديس كيدانيان دعم الوزارة للمهرجانات اللبنانية كافة وعلى وجه التحديد “اعياد بيروت”، كما تحدّث عن الدور الذي يلعبه هذا الحدث السنوي من ناحية تنشيط الحركة السياحية، وهنّأ في كلمته أصحاب الشركات الخاصة التي تتولى تنظيم Beirut Holidays ، كما وجّه دعوة مباشرة إلى كافة السيّاح لزيارة لبنان في الموسم الصيفي القادم الذي يتوقّع أن يشهد حركة ناشطة.

بدوره أثنى معالي وزير الثقافة محمد داوود داوود على الدور الذي يلعبه المهرجان في خلق الاجواء الايجابية في العاصمة اللبنانية، كما تحدّث عن أهمية التنوّع الثقافي الذي يتضمنه البرنامج الفني الخاص بالحفلات، ودعى الجميع للتعاون من أجل استعادة ثقة اللبنانيين والمهاجرين والسيّاح وكل من يحب هذا البلد، واعتبر أن هذه المهرجانات تساهم في النهضة الثقافية والاقتصادية.

غاب رئيس مجلس ادارة 2u2c الاستاذ جهاد المرّ عن المؤتمر، لكنّ الشركات الثلاث المنظّمة 2U2C، Star System وProduction Factory تمثّلت بأمين أبي ياغي، كلود قواص وجورج عيسى الّذين أجمعوا على رسالة المهرجان السامية ودوره في خلق حركة خاصة في قلب العاصمة، فبيروت لا يليق بها سوى الفرح والسلام والأمن والأمان وست الدنيا التي استقبلت أهم النجوم العالميين والعرب والتي ابتكرت أهم المهرجانات الغنائية الموجودة على الخريطة الدوليّة ما زالت مصرّة على الفرح وعلى الأعياد ومن هنا أعلنوا إطلاق الدورة الثامنة لأعياد بيروت عبر البرنامج الفني التالي:

الافتتاح يوم 11 تموز مع ملك الرومانسية وائل كفوري الذي سيحيي حفله الفني الوحيد في العاصمة خلال الموسم الصيفي على مسرح أعياد بيروت الذي أصبح حضوره على خشبته محطة ثابتة في رزنامة حفلاته.

يوم 14 تموز، وللعام الثاني على التوالي يحيي النجم ناصيف زيتون ليلة شبابية صاخبة يقدّم خلالها أغاني ألبومه الجديد للمرة الأولى، إلى جانب أجمل أغانيه الخاصة.

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النجاح الضخم الذي حققته حفلات Stars 80 في فرنسا وفي عدد من الدول الأوروبية، جعلت القيّمين على أعياد بيروت يستدعونها لإحياء حفل ضخم مساء 17 تموز المقبل، بمشاركة 13 فرقة فنية أجنبية معروفة جدا.

يوم 19 تموز يطلّ الموسيقي اللبناني العبقري زياد الرحباني على جمهور أعياد بيروت في حفل يحمل اسم العاصمة “ببيروت” ويشاركه فيه مجموعة من الأصوات اللبنانية والأجنبية المعروفة مثل المغنية Lisa Simone.

بعد غياب لعدّة سنوات عن الحفلات اللبنانية، يحيي الموسيقار العالمي Yanni ليلة عالمية بامتياز على مسرح أعياد بيروت مساء 23 تموز، وتشاركه اوركسترا ضخمة. يوم 26 تموز تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي ضمن فعاليات المهرجان.

يختتم المهرجان دورته للعام الحالي مع Beirut Summer Shakedown مساء 30 تموز في ليلة شبابية ضخمة لمحبي الموسيقى الصاخبة.

يتميّز مهرجان أعياد بيروت ببرنامجه الغني وباعتماده على أحدث التقنيات الخاصة بالصوت والاضاءة في حفلاته التي ستشهدها واجهة بيروت البحرية وفي قاعة ضخمة مزوّدة بأجهزة التكييف الحديثة.