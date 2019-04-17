إطلاق عالم نانسي عجرم باحتفالية ضخمة في دبي – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” خدمة “عالم نانسي” لمستخديمها، يوم 17 نيسان/أبريل الجاري في مقرّ الشركة الرسمي بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وحضرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم احتفالية إطلاق الخدمة في تعاون جديد يجمع بينها وبين الشركة التي تُعرف باهتمامها بالفعاليات الفنية والثقافية والريادية في الإمارات.
نانسي عجرم التقت عددًا كبيرًا من محبّيها الذين حضروا بدورهم الإحتفالية والتقطوا معها أجمل الصور التذكارية التي ملأت مواقع الإنترنت.
ونشرت نانسي عجرم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من الإحتفالية وبتعليقها عليها أعربت عن سعادتها بإطلاق خدمة “عالم نانسي” فكتبت: “تعاون جديد مع شركة دو عبر خدمة عالم نانسي يلي تم إطلاقها اليوم من مقر دو الرسمي في دبي”.
على صعيد آخر، كانت نانسي عجرم قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت العمل على ألبومها الجديد والمنتظر من قبل الملايين من محبّيها في الوطن العربي والعالم.
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