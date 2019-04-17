هكذا تحولت سوسن بدر إلى ميريل ستريب في “ولاد رزق 2” – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت النجمة سوسن بدر، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لها ظهرت من خلالها بشكل مختلف وغريب تمامًا عن إطلالاتها المعتادة، وذلك ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”.

وتجسد “سوسن”، خلال العمل شخصية سيدة شريرة، وهو ما ترجمته مصممة الشخصيات ريهام عصام خلال 3 ساعات، برسم ملامح مختلفة لها بتغيير لون شعرها وشكله، فضلا عن المكياج الذي اعتمده الماكيير محمود رشاد.

وظهرت ملامح الفنانة سوسن بدر، في الصورة، أقرب للشخصية التي قدمتها النجمة العالمية ميريل ستريب في فيلم “The Devil Wears Prada”، وأيضا ما قدمته جلين كلوز في فيلم “102 Dalmatians”.

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يشار إلى أن فيلم “ولاد رزق 2″، يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم ومحمد ممدوح.. وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف صلاح الجيهني وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث حاول الأشقاء الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن طرأ أمر على حياتهم غيّر كل ذلك وأدخلهم في عوالم جديدة عليهم ووضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.