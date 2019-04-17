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متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الفنان حمادة هلال جمهوره، عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام”، بمجموعة من الصور، كشف من خلالها عن الملصقات الدعائية لمسلسله الجديد “ابن أصول”، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل.
والغريب في الأمر، أن “هلال” نشر 3 ملصقات دعائية للمسلسل، أحدها ظهر خلاله مع أبطال العمل الرجال، والآخر مع بطلات العمل النساء، والثالث كان بمفرده، وهو ما أثار جدلا بين الكثير من متابعيه، حيث أشاد معظمهم بفكرة الظهور الرجالي والحريمي لأبطال العمل.
يشار إلى أن مسلسل “ابن أصول”، من تأليف أحمد أبو زيد، وبطولة حمادة هلال، وأيتن عامر، وسوزان نجم الدين، وعماد رشاد، ومحمد نجاتي، وإيناس كامل، وحمزة العلايلي، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم وغيرهم من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يثير الجدل بثلاثة ملصقات دعائية لـ”ابن أصول” – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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