ميغان ماركل تبحث عن مربية بمواصفات تخالف العادات الملكية

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر موقع ميرور البريطاني خبراً مفاده أن دوقة ساسكس ميغان ماركل ستوظّف مربية لطفلها المنتظر من الجنسية الأميركية.
وفي التفاصيل، فقد أشار مصدر للموقع أن ميغان وهاري لديهما تصوراً واضحاً حول كيفية تربية أطفالهما، كما أن ميغان تُفضل الطريقة الأميركية على التربية البريطانية لأنها فخورة بجذورها.
نُشير إلى أن المربية أو المربي سيجني حوالي 70 ألف جنيه استرليني سنوياً.
والجدير ذكره، أن ميغان باتت الآن في الأيام الأخيرة من حملها ومن المرجح أن تلد في المنزل لا في المستشفى.
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