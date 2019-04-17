متابعة بتجــــــــــــرد: انتشر فيديو قديم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي تُغني بإحساس قوي إلى جانب زوجها الفنان حسام حبيب.
وقد ظهرت شيرين في الفيديو بشعر طويل وهي تطبع قبلة على خدّ زوجها أثناء غناء “على بالي”.
وأثار الفيديو ضجة كبيرة عبر انستغرام إذ أظهر متانة العلاقة بين الثنائي خصوصًا في الوقت العصيب الذي تمرّ به شيرين بسبب الدعوى القضائية الموجهة ضدها.
والجدير ذكره، أن شيرين خضعت مؤخرًا للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب ما قالته عن مصر في حفلتها بالبحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يُشعل مواقع التواصل الإجتماعي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.