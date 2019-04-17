فيديو يُشعل مواقع التواصل الإجتماعي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشر فيديو قديم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي تُغني بإحساس قوي إلى جانب زوجها الفنان حسام حبيب.

وقد ظهرت شيرين في الفيديو بشعر طويل وهي تطبع قبلة على خدّ زوجها أثناء غناء “على بالي”.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة عبر انستغرام إذ أظهر متانة العلاقة بين الثنائي خصوصًا في الوقت العصيب الذي تمرّ به شيرين بسبب الدعوى القضائية الموجهة ضدها.

والجدير ذكره، أن شيرين خضعت مؤخرًا للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب ما قالته عن مصر في حفلتها بالبحرين.