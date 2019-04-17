تبرئة أصالة من تهمة السرقة.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: إتّهم روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الفنانة السورية أصالة نصري بسرقة لحن أغنيتها “بنت أكابر” من أغنية “يلي بتحب النعنع” للفنان طوني قطان والّتي صدرت عام 2017.

وفي حين لم تُعلّق أصالة نصري على هذه الإتهامات، إستبعد الفنان طوني قطان في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي أن تكون اصالة أو الملحن محمود خيامي قد تعمّدا اقتباس اللحن.

ورجّح قطان أن يكون الموضوع مجرّد توارد أفكار او تأثر بالأغنية دون قصد بخاصةٍ أن “يلي بتحب النعنع” قد حققت ما يقارب 70 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

لمشاهدة لقاء طوني قطان مع برنامج The Insider:

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لمشاهدة فيديو أغنية “يلي بتحب النعنع”:

لمشاهدة فيديو أغنية “بنت أكابر”: