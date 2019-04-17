ممثل مصري يشتري سيارة فيراري من ميسي

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الممثل المصري محمد علي عبر حسابه على فيسبوك، منشوراً كشف فيه أنه اشترى سيارة نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وصرّح الممثل أنه يهوى عالم السيارات، وذهب الى أحد المعارض في الأرجنتين كي يبيع سيارته من طراز بورش، فأعجب هناك بسيارة فيراري California T .

ووصف محمد علي ما حصل معه بالموقف الكوميدي، وأضاف:” فوجئت بصاحب المعرض وهو يخبرني بأن سيارة الفيراري مملوكة من النجم الشهير ميسي وأنه يرغب في بيعها، وأنه أحد عملائه”.

وتابع الممثل المصري أنه اشتراها ويتشرّف بأن يقود سيارة للاعب عالمي.