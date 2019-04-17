مكسيم خليل يشوق جمهوره لـ”صانع الأحلام” بإعلان “صامت” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم مكسيم خليل جمهوره، عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام”، البرومو التشويقي لمسلسله الجديد “صانع الأحلام”، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل، بجانب كوكبة من نجوم الدراما في الوطن العربي.

وظهر مكسيم في الإعلان الذي خلى من أي كلمات، وهو يمسك بكاميرا في يده ويسعى لرصد بعض الأشياء، وعلق على البرومو وقال: “إن شاء الله تحبوه ونكون على قد المسؤولية بتقديم شيء جديد.. وبالتوفيق لكل المسلسلات ولكل الأصدقاء والزملاء خلال شهر رمضان”.

مسلسل “صانع الأحلام”، بطولة مكسيم خليل، ومي سليم، وأروى جودة، وجيسي عبدو، وطوني عيسى، وجهاد سعد، وشادي مقرش، وإيلي ميتري، ورنا ريشة، وساندي فرح، وهو من تأليف بشار عباس، ومن إخراج محمد عبد العزيز.

وشارك مكسيم مؤخرًا، في بطولة مسلسل “كوما”، مع كاريس بشار، وصفاء سلطان، وديمة الجندي، وديمة بياعة، وهو من تأليف جيهان الجندي وأحمد قصار، وإخراج زهير قنوع وماهر صليبي.