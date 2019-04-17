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كايلي جينر تستعرضُ أحذيتها باهظة الثمن.. وهذا سعرها!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعرضتْ عارضةُ الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، جزءًا من حياة الرفاهية التي تعيشها باعتبارها أصغر مليارديرة في العالم، بسبب ثروتها من ماركة مستحضرات التجميل الخاصة بها،Kylie Cosmetics.

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وشاركت جينر مقطعًا لأحدث الإضافات لمجموعتها باهظة الثمن من الأحذية، والتي تضم 11 زوجًا من الأحذية الفاخرة من أبرز العلامات التجارية مثل كريستيان لوبوتان وجيمي شو وجيوفاني روسي.

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ونشرت جينر البالغة من العمر 21 عامًا جميع تصميمات الأحذية ذات الكعب العالي وعرضتها في فيديو لمتابعيها على "إنستغرام" مع أغنية لصديقها ترافيس سكوت Wake Up في الخلفية.

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وتبلغُ تكلفة هذه الأحذية حوالي 9000 دولار، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في شهر مارس، أصبحت كايلي أصغر مليارديرة عصاميّة في كل العصور، بعد أن انتزعت اللقب من مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، بعدما جمعت أول مليار دولار لها، وهي في عمر 21 عامًا فقط.

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وحقّقت كايلي ثروتها بفضل نجاح شركتها الخاصة بمستحضرات التجميل، التي بدأتها في عام 2015، وتُقدّر حاليًّا بنحو 900 مليون دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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