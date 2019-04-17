ميغان ماركل عديمة الثقة بنفسها أمام الناس.. إليكِ 4 أدلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم تغيُّر شخصيتها واكتسابها قدرًا كبيرًا من الثقة بالنفس منذ زواجها من الأمير هاري، لدرجة جعلت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس، تؤكّد أن ميغان ماركل صارت واحدة من أكثر أفراد العائلة الملكية ثقةً بالنفس، لكن جودي كشفت في نفس الوقت أن هناك 4 علامات تُبَيِّن أن دوقة ساسكس ما زالت لا تشعر بالأمان الكامل عند تواجدها في الأماكن العامة أو في التجمعات.

اللعب بشعرها

اللعب بأصابعها في شعرها، وهي علامة تبرز حقيقة شعور ميغان في بعض الأحيان بالاضطراب أو فقدان الثقة بالنفس، فتضطر للقيام بتلك الحركة العفوية في وقتها.

لمس ذراع هاري

لمس ذراع هاري وكأنها تودُّ منح نفسها شعورًا إضافيًا بالطمأنينة، وهي العلامة التي يمكن ملاحظتها في كثير من الصور التي التقطت لها برفقة هاري، حيث يبدو وكأنها ترغب في الشعور بإحساس الراحة والطمأنينة لنفسها ولمولودها الملكي المنتظر.

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مداعبة بطنها

المداومة على مداعبة بطنها المنتفخة من الحمل، وهي الحركة التي يرى الخبراء أنها تعكس قدرًا من انعدام الثقة بالنفس وغياب الشعور بالطمأنينة خاصةً أمام الناس.

التحديق المتكرّر في كيت ميدلتون

التحديق المتكرّر في كيت ميدلتون، وهي حركة تُبيّن تطلعها لاستكشاف سلفتها، فما يبدو أنها تنظر وكأنها تودُّ أخذ الإذن منها بشأن الطريقة التي يمكن بها أن تضحك أو تتصرّف.