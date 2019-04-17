تيم حسن يُشوّق مُتابعيه ببرومو "الهيبة – الحصاد".. وحركة يده تُثير حيرتهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان السوري تيم حسن جمهوره عبر إنستغرام بالإعلان التشويقي الخاص بمسلسله الجديد "الهيبة- الحصاد"، وحقق البرومو ما يقارب الـ 200 ألف مشاهدة بعد نشره بساعتين.

وتفاعل جمهور الفنان مع فيديو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول، ولكن لاحظ الكثيرون أن الفنان السوري ظهر بأكثر من لقطة بحركة مُعينة بيده، متسائلين هل هي محض صدفة، أم أنها طبيعة خاصة بالفنان، فيما رأى عدد منهم أن حسن تقصد منح شخصية جبل صفة خاصة به وقد تحمل معاني خاصة بالشخصية.

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وظهر الفنان السوري في الفيديو بأكثر من لقطة حاملًا السلاح، وهو جزء من شخصية جبل والذي اعتاد عليها الجمهور في الجزء الأول والثاني، فيما من المتوقع أن يحمل الثالث قصة رومانسية تجمع جبل بالإعلامية نور رحمة "سيرين عبدالنور" والتي ستحاول تغيير شخصيته والكشف عن جوانبه الإنسانية.

وعلى صعيد آخر، تساءل عدد كبير من جمهور الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عن عدم ظهورها إلا بمشهد واحد من البرومو، مُطالبين بفيديو آخر يكشف المزيد من المشاهد التي شاركت فيها، خصوصًا إنها ستكون البطلة وواحدًا من أهم عناصر الجزء الثالث.

يُشار إلى أن مسلسل الهيبة كان حقق نجاحات كبيرة في الجزء الأول منه والذي شاركت فيه الفنانة نادين نجيم، إلا أن الجزء الثاني والذي شاركت فيه نيكول سابا وحمل اسم الهيبة العودة، لم يكن بمستوى الأول منه، فيما يتوقع الجمهور أن النجاح سيحالف الجزء الثالث.