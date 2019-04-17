فيديو .. الظهور الأول للجدة "سكسكة" من البرنسيسة بيسة لمى عز الدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب الكشف عن مجموعة من البوسترات لمسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى تقوم ببطولته النجمة مى عز الدين، وتخوض به السباق الرمضانى المقبل، نشرت قناة الحياة "برومو" قصير للمسلسل، يظهر شخصية الجدة "سكسكة"، وهى تنزل من سيارة أجرى "تاكسى" لتقول بطريقة كوميدية " "وحشتونى يا ولاد الايه".
مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة مى عز الدين، بوسى، محمد أنور، سامى مغاورى، أمير المصرى، حجاج عبد العظيم، حسام داغر، إيمان السيد وآخرين.
الظهور الأول للجدة سكسكة
الجدة "سكسكة" هى الشخصية الثانية التى تجسدها مى، حيث تظهر بشخصيتين الأولى الجدة العجوز غير المهندمة التى يحدث صراعات بينها وبين أهالى الحارة الشعبية، التى تعيش فيها فى إطار كوميدى، ليفكر البعض فى دخولها إلى دار مسنين لتبدأ الصراعات، والثانية الفتاة شعبية اسمها "بيسة" وتعمل "طبالة" فى الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذى يعيش فى إيطاليا ويقع فى حبها أمير المصرى وهو ابن الفنانة بوسى خلال أحداث المسلسل.
جانب من البرومو
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