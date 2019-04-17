عفاف شعيب فى لقاء قديم: محمود عبدالعزيز فنان شامل ولم يبخل على زملائه بالمساعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة القديرة عفاف شعيب، خلال لقاء تلفزيونى قديم من كواليس مسلسل رأفت الهجان، أن الفنان محمود عبد العزيز، ممثل متعدد المواهب ويعامل الجميع باحترام وخفة ظل ولم يبخل على زملائه بمساعدة والتوجيهات.



عفاف شعيب



عفاف شعيب

وقالت عفاف: "محمود عبد العزيز بيتعامل بشياكة ظريفة جدا وفعلا هو أخ حنون، ومش بيبخل على زمايله بالتوجيهات ملتزم جدا ومعندوش مانع يفضل ساعة أو اتنين أو تلاتة فى المشهد لحد ما يطلع بالأداء الجيد، صادق جدا فى أدائه ويعامل الكل بخفة دمة وظل ظريفة جدا".

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وكشفت عفاف، أن محمود عبد العزيز فنان شامل له حضور عظيم جدا وقادر على تقديم جميع الأدوار والشخصيات منها اليهودى والحرامى ورجل الأعمال وابن البلد وغيرها من الأدوار، مؤكدة أنه قدم العديد من الأعمال المتميزة ونجح فى الحفاظ على استمراره.





يذكر أن الفنانة عفاف شعيب، شاركت الفنان الراحل فى مسلسل رأفت الهجان، فى الأجزاء الثلاثة من المسلسل وأدت دور "شريفة الهجان" شقيقة رأفت الهجان، وتدور أحداث المسلسل حول ملحمة وطنية مستوحاة من قصة الجاسوس المصرى (رفعت على سليمان الجمال) الذى تم زرعه داخل إسرائيل للتجسس لصالح المخابرات المصرية.