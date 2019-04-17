الفرق بين الصورتين 13 سنة.. ثلاثى مسرح مصر فى جامعة القاهرة قبل وبعد النجومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من داخل حرم جامعة القاهرة، شق ثلاثى مسرح مصر، ربيع وكريم وأوس أوس، طريقهم إلى النجومية، حين دق ثلاثتهم باب مسرح كلية التجارة لا لشىء سوى أنه المكان الوحيد المكيف أو رغبتهم فى "تظبيط البنات" – بحسب تصريحات سابقة لكريم- وعلى خشبة مسرح الجامعة جمعت "كيماء" بينهم، وشكلوا "ثلاثى" أشبه بثلاثى أضواء المسرح، فتجد روح سمير غانم فى على ربيع، وجورج فى كريم عفيفى، والضيف فى أوس أوس، وبالفعل قدموا عددا من المنولوجات للثلاثى الشهير بطريقة كوميدية.

الصورتان بينهما 13 عاما، الوجوه واحدة والمكان واحد، الأولى حين كانوا طلابا فى جامعة القاهرة، والثانية حين أصبحوا نجوما ليتم تكريمهم كأحد أبناء جامعة القاهرة، ذلك المكان الذى كان شاهدًا على بداية حلمهم فى عالم التمثيل، واليوم أصبح حقيقة، لكن بين هذه الصورة وتلك سنوات من المحاولة والفشل والتحدى، دفعت بهم فى النهاية إلى منصات التكريم، وحجز كل منهم مكانه داخل قلوب متابعيه.

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