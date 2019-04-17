فيديو.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب فى تريللر "لآخر نفس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى هذا العام بمسلسلها "لآخر نفس"، والذى تقدم فيه دراما مختلفة تماما عن الكوميديا التى اعتادت تقديمها. قناة الحياة طرحت برومو قصير للمسلسل يضم كل من ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب فى مشهد رومانسى جميع بين النجمين. Advertisements مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش، محمد درويش،هاجر الشرنوبي ومحمد درويش، وحازم إيهاب.

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