شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخميس.. أول فيلم سينمائى يضم نجوم الكوميديا من 6 دول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء المخرج السعودى حيدر سمير الناصر، تصوير الفيلم السينمائى "بعد الخميس"، ليصبح أول فيلم كوميدي يجمع بين نجوم الفن فى الوطن العربى.

وأوضح الناصر، فى تصريحات صحفية، أن "بعد الخميس" هو فيلم اجتماعى كوميدى، تربوى من جهة ويثبّت العادات والتقاليد من جهة أخرى، مؤكدا أن الفيلم يلامس مشاعر الجيل الجديد، ويقدمها للجيل نفسه بصورة جديدة ومعاصرة وبتكنيك جديد، واعداً بعمل سينمائى يسهم في نقل السينما الخليجية للمنافسات العالمية.

وأشار الناصر، إلى أن الفيلم لا يقدم سينما خليجية وحسب بل عربية بالمجمل، مؤكدا على ذلك بأن الفيلم سيقوم ببطولته مجموعة من نجوم الفن فى مصر والسعودية والإمارات ولبنان وسوريا والعراق.

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المخرج حيدر الناصر

وكشف الناصر أن فكرة الفيلم تدور حول أخين شابين يُربيان تحت جناح أب ثرى فيعيشان الرفاهية واللامبالاة، قبل أن يتوفى أبوهما الموصى لشقيقه الشريك له أن يهتم بالولدين ويعلمهما الحياة من باب آخر غير الرفاهية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم العرب تضم الفنان طلعت زكريا من مصر، عبد الله الجميرى، ميلا الزهرانى، محمد هاشم من السعودية، منصور الفيلى، بلال عبد الله، على تميمى، جيهان أنور من الإمارات، داليدا خليل من لبنان، بسام على من سوريا، أغنية الفيلم بصوت المطرب العراقى محمود تركى.