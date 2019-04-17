هنا الزاهد تكشف عن بوستر جديد لـ"الواد سيد الشحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة هنا الزاهد عن بوستر جديد لمسلسل "الواد سيد الشحات"، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل. ونشرت "هنا" البوستر عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتبت: "البوستر الثاني لمسلسل الواد سيد الشحات". مسلسل الواد سيد الشحات بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه عبر قناة " DMC".

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