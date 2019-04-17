فيديو| محمد فؤاد يطرح "خدنا معاك" بمناسبة التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: طرح المطرب محمد فؤاد، أغنية "خدنا معاك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمناسبة الاستفتاء على "التعديلات الدستورية"، المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة. أغنية "خدنا معاك" من تأليف محمد البوغة، وألحان أحمد العتباني، والكليب من إخراج كمال عبدالعزيز. يذكر أن الفنان محمد فؤاد ينتظر عرض مسلسله "الظاهر"، ويشاركه في بطولته فريال يوسف وحسن يوسف ورغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسي ومظهر أبوالنجا وصبري عبدالمنعم ودارين حداد، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

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