فيديو| بالقبلات.. نادين نجيم تشكر جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" تشكر فيه الجمهور بالقبلات على محبتهم ودعمهم لمسلسلها الجديد "خمسة ونص". وعلقت نجيم: "هيدي بوسة على محبتكم ودعمكم الدائم، أنا عم بشوف كل تعليقاتكم، ومبسوطة إنكم ناطرين المسلسل إن شاء الله يعجبكم". وتشارك نجيم في السباق الرمضاني بالمسلسل لبناني "خمسة ونص"، من بطولة قصي خولي، ومعتصم النهار، وإخراج فيليب أسمر.

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