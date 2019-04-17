صور| بالورد والتورتة.. الجمهور يستقبل تامر حسني في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب المطرب تامر حسني عن سعادته بالاستقبال الحافل، الذي حظى عقب وصوله إلى السعودية، لإحياء حفله الغنائي المقرر إقامته، غدا الخميس.
ونشر حسني صورا وفيديوهات من استقبال الجمهور له بالورود والتورتة، التي تحمل صورته، لحظة وصوله مطار الرياض بالسعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".
ويعد حفل تامر حسني الجديد هو الرابع له بالمملكة العربية السعودية، بعد نجاح حفلاته الثلاثة، التي أقامها الأسابيع الماضية.
يذكر أن آخر ألبومات المطرب تامر حسنى هو "عيش بشوقك" وحقق نجاحا كبيرا.
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