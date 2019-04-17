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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
هنأ الفنان طارق الإبياري صديقه أمير المصري على فيلمه الجديد "المحارب العربي"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
ونشر الإبياري صورا له مع المصري، وعلق عليها: "في ناس ممكن تكون مشفتهاش من سنين، بس أول ما تشوفها تحس إنك كنت لسه شايفها إمبارح، أمير المصري مش مجرد زميل شغل أو صاحب، أمير ده أخويا، وصاحب أول طلعة سينمائية، مبروك يا حبيبي يا أبو قلب أبيض، ودايما ناجح يا رب".
وأقيم العرض الخاص لفيلم "المحارب العربي"، مساء أمس، بداخل إحدى دور العرض بالقاهرة وسط حضور عدد من الفنانين ونجوم المجتمع، بعد عرضه في أمريكا والخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الإبياري يوجه رسالة لأمير المصري: "صاحب أول طلعة سينمائية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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