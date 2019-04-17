إيمي سمير غانم تكشف عن البوستر الدعائي لـ "سوبر ميرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن البوستر الدعائي لمسلسلها "سوبر ميرو"، الجديد، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وتصدرت "إيمي" البوستر، الذي كشفت من خلاله عن شخصية فتاة مرتدية ملابس باتمان". يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، حمدي المرغني، ومن إخراج وليد الحلفاوي، إنتاج أحمد السبكي.

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