الجامعة الأمريكية تمنح هشام الجخ الدكتوراه الفخرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: منحت الجامعة الأمريكية الشاعر هشام الجخ الدكتوراه الفخرية عن مجمل أعماله الفنية في مجالات الفن والإعلام. وأعرب "الجخ" عن سعادته بحصوله على الدكتوراه الفخرية عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" ونشر صورة من الدرع الذي تسلمه من الجامعة. يذكر أن الشاعر هشام الجخ تعاون مؤخرًا مع المطرب وائل الفشني وفريق بساطة في أغنية "مالي حيلة".

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