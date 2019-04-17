محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: كشف الفنان محمد رجب عن البرومو الدعائي لمسلسله "علامة استفهام" المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومن إنتاج شركة سينرجي. وأظهر البرومو محمد رجب بـ"لوك" جديد، ويجسد رجب شخصية "نوح الشواف" ضمن الأحداث التي تدور في قالب من الغموض والاثارة. مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، هبة الأباصيري، نورهان، كوكى، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودي، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وغيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد رجب يكشف عن البرومو الدعائي لـ "علامة استفهام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.