محمد رمضان يحتفل بتحقيق "مافيا" 103 ملايين مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته بتحقيق أغنية "مافيا" لـ103 ملايين مشاهدة في 103 أيام منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر "رمضان" صورة من الأغنية عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وكتب: "مافيا 103 مليون مشاهدة على يوتيوب، بعد 103 يوم، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن آخر كليبات محمد رمضان كان "القمر"، من إنتاج شركة سينرجي، وحققت مشاهدات عالية عبر يوتيوب.