تامر حسني يحيي حفلًا بطب قصر العيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يحيي الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا الشهر القادم، في كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة. الحفل يقام يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2019، وهي المرة الأولى التي يحيي فيها "تامر" حفلا بكلية طب قصر العيني. يذكر أن آخر أعمال تامر حسني، فيلم "البدلة" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

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