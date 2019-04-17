لقطات من عطلة فرح الهادي في تايلاند.. شاهدوا كيف استمتعت بالطبيعة

استعرضت النجمة الكويتية فرح الهادي بعض اللقطات من عطلتها الأخيرة في تايلاند برفقة زوجها الفنان عقيل الرئيسي.

ونشرت فرح الهادي عبر حسابها على “انستقرام” مقطع فيديو يجمعها بزوجها عقيل الرئيسي، بالإضافة لمجموعة من الصور التي تكشف جمال الطبيعة في تايلاند، حيث ركزت على المناطق الجبلية والصخرية بالإضافة بالطبع للسواحل المائية الرائعة.

وأطلت فرح الهادي في الصور بعدة إطلالات صيفية فضفاضة، حيث ظهرت في إحداها وهي ترتدي فستاناً من الدانتيل باللون الأبيض بأكمام نصفية وكرانيش، كما وضعت قبعة من القش على شعرها.

بينما أطلت في صورة أخرى بفستان قطني فضفاض يشبه التيشيرت الرياضي الواسع بأكمام نصفية، وكان يصل طوله حتى الركبتين، بينما صففت شعرها على شكل جديلتين جانبيتين تتلاقيان عند مؤخرة شعرها بشكل انسيابي جذاب.

وفي إحدى اللقطات، أطلت النجمة الكويتية بفستان ماكسي أبيض مزيناً بالزهور الربيعية بأحجام بارزة وألوان ملفتة، بينما كانت تسترخي في صورة أخرى بتيشيرت قطني فضفاض يصل طوله حتى الركبتين.

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